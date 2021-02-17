Уфа, , 08:23 — REGNUM Экс-чиновника осудили за мошенничество в Уфе. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что 64-летний подсудимый экс-начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации Кировского района Уфы занимал до 2003 года должность главы администрации Искинского сельсовета.

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый, используя оттиск печати муниципального образования и печатную машинку, создал поддельное распоряжение о предоставлении своим знакомым и родственникам семи земельных участков на общую сумму более 26 млн рублей и общей площадью более двух га в д. Локотки, Искино, Атаевка.

Проверяя документы, специалист управления Росреестра по региону усомнился в их подлинности, поэтому направил запросы в администрацию Кировского района Уфы. Для того, чтобы отвести подозрения, фигурант уголовного дела подготовил ответ на этот запрос, в котором сообщалось о подлинности распоряжений и заверил документы у руководства.

На основании данных документов Росреестр осуществил регистрацию право собственности на землю за гражданами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и служебного подлога. Подсудимый признал свою вину. В результате суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и испытательному сроку три года, а также штрафу 700 тысяч рублей. В связи с истечением срока, давности фигуранта уголовного дела освободили от штрафа в 100 тысяч рублей за служебный подлог (7 эпизодов).

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