Иркутск, , 08:12 — REGNUM Главное управление МВД России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об это 17 февраля сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительной информации, ночью на трассе «Вилюй» в стоящий грузовик врезалась иномарка, а после автобус.

В результате водители легкового авто и автобуса, а также двое пассажиров иномарки погибли. Ещё три человека были госпитализированы.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ», — говорится в сообщении.

В полиции просят граждан, которые находились в автобусе, сообщить в полицию. Показания необходимы для получения наиболее полной картины о происшествии.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее ГУ МВД РФ по Иркутской области опубликовало фотографии и видео с места ДТП на федеральной трассе «Вилюй», жертвами которого стали пятеро человек.

Читайте также: Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Приангарье