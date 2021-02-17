Владивосток, , 08:18 — REGNUM В Приморье Шкотовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в смерти шести человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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В ходе следствия и в суде установлено, в июле 2019 года обвиняемый, управляя технически исправным самосвалом «Howo», выехал со стороны Артема в Находку.

По ходу движения он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Wish, в салоне которого находилось семь человек, включая ребёнка.

В результате ДТП водитель иномарки и пять пассажиров погибли, а ребёнок получил тяжёлые травмы.

Фигуранта уголовного дела признали виновным и приговорили к четырём годам трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 17 февраля произошло серьезное ДТП — погибли пять человек. По данным регионального ГУ МВД РФ, трагедия произошла в ночное время.