Усть-Канский район, Алтай, , 08:00 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба, в декабре 2020 года скончались две жительницы Усть-Канского и Чемальского районов 82 и 74 лет, а также 79-летний житель Усть-Коксинского района.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила от других форм тяжелых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции», — отметили в штабе.

Таким образом, всего в регионе за весь период пандемии умерли 187 пациентов с коронавирусом. При этом в 168 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19. Остальные скончались по иным причинам.

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