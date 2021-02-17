Петропавловск-Камчатский, , 07:58 — REGNUM Пожар произошел в трехэтажном бетонном гараже в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что спасатели прибыли к месту происшествия спустя три минуты после поступления сигнала о пожаре. В ликвидации возгорания принимали участие 24 человека личного состава и пять единиц спецтехники. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Отмечается, что от огня оказались повреждены отделка помещений и стройматериалы на общей площади 80 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в якутском городе Нерюнгри произошел пожар в цехе по переработке угля. Общая площадь возгорания оценивалась в 700 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.