Чебоксары, , 07:11 — REGNUM Шестилетняя тяжелобольная девочка в Чувашии, которая скончалась после отмены лекарственной терапии, должна была перейти на другую терапию. Соответствующий препарат должен был поступить через благотворительный фонд. Об этом ИА REGNUM заявили в администрации главы республики со ссылкой на минздрав, комментируя возбуждение уголовного дела по факту смерти пациентки.

В минздраве отмечают, что ребёнок с рождения находился под медицинским наблюдением, у него диагностирована спинальная мышечная атрофия (СМА). Уточняется, что девочка «регулярно получала» лечение в республиканских больницах.

По данным министерства, ребёнку был четырехкратно введён препарат «Нусинерсен» (Спинраза), «но лекарство не дало того эффекта, который ожидали», поэтому «врачебной комиссией было принято решение о нецелесообразности проведения» терапии данным препаратом.

«Ребёнок был запланирован на терапию препаратом «Рисдиплам», который должен был поступить в республику через благотворительный фонд», — заявляют в министерстве здравоохранения, поясняя, что «речь не идёт об отсутствии лекарства «Спинраза».

Отметим, что СМА — это тяжёлое неизлечимое генетическое заболевание, где применяются только поддерживающие лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля стало известно о том, что в Чувашии возбуждено уголовное дело после гибели шестилетней девочки, которая осталась без жизненно необходимой терапии. Следствие полагает, что пациентка скончалась из-за отказа в продолжении лечения препаратом «Нусинерсен». Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Данное дело объединено с другим уголовным делом, которое возбуждено по аналогичной статье: по факту отказа в продолжении терапии лекарственным препаратом «Нусинерсен» четырём малолетним пациентам с диагнозом СМА.

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