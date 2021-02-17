Иркутск, , 07:02 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области опубликовало фотографии и видео с места ДТП на федеральной трассе «Вилюй», где жертвами которого стали пятеро человек.

ДТП с пассажирским автобусом на федеральной трассе «Вилюй» МВД РФ

На них видно, что больше всего пострадала иномарка, она превратилась в груду металла. У пассажирского автобуса снесена передняя часть. Повсюду разбросан спиленный лес.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла сегодня, 17 февраля, в ночное время: в стоящее грузовое транспортное средство врезалась иномарка, а затем автобус. Жертвами ДТП стали водители легкового транспорта и автобуса.

Также скончались двое пассажиров иномарки.

Возбуждено уголовное дело, полиция просит откликнуться тех, кто располагает информацией о возможной госпитализации троих пассажиров автобуса, которые могли получить травмы при ДТП.

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