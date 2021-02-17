Ульяновск, 17 февраля 2021, 06:49 — REGNUM В Тереньгульском районе Ульяновской области проводится проверка по факту гибели ребёнка во время пожара. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, тело ребёнка было обнаружено вечером 16 февраля в одном из домов на станции Молвино.
По данному факту проверяется работа контролирующих структур, также выясняются условия и обстоятельства, способствовавшие несчастному случаю. Установлено, что девочка воспитывалась в многодетной семье.
По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, 16 февраля спасатели выезжали на тушение пяти пожаров. Сообщение о пожаре жилом доме на станции Молвино в Тереньгульском районе поступило в 16:30 мск, в 17:04 открытое горение было ликвидировано. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.