Ульяновск, , 06:49 — REGNUM В Тереньгульском районе Ульяновской области проводится проверка по факту гибели ребёнка во время пожара. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, тело ребёнка было обнаружено вечером 16 февраля в одном из домов на станции Молвино.

«По предварительной информации, причиной смерти стало отравление продуктами горения во время пожара», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данному факту проверяется работа контролирующих структур, также выясняются условия и обстоятельства, способствовавшие несчастному случаю. Установлено, что девочка воспитывалась в многодетной семье.

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, 16 февраля спасатели выезжали на тушение пяти пожаров. Сообщение о пожаре жилом доме на станции Молвино в Тереньгульском районе поступило в 16:30 мск, в 17:04 открытое горение было ликвидировано. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.