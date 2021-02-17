Иркутск, , 06:44 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 17 февраля, произошло серьезное ДТП, погибли пять человек. По данным регионального ГУ МВД РФ, трагедия произошла в ночное время.

Предварительно установлено, что в стоящее на федеральной трассе «Вилюй» грузовое транспортное средство врезалась иномарка, а затем автобус: водители легкового транспорта и автобуса погибли на месте. Также скончались двое пассажиров иномарки. Полиция также располагает информацией о возможной госпитализации троих пассажиров автобуса, которые могли получить травмы при ДТП.

Остальные граждане были доставлены в конечный пункт назначения проезжавшим другим междугородним автобусом с сообщением «Иркутск — Усть-Кут», их количество уточняется.

Следственные органы МВД России просят граждан, которые в находились в междугороднем автобусе, следовавшем из Иркутска в Железногорск-Илимский сообщить в себе в полицию. Показания необходимы для получения наиболее полной картины о причинах и обстоятельствах произошедшего ДТП. По факту ДТП следственными органами МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.