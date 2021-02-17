Иркутск, , 06:35 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий 17 февраля. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в западных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с, метели, в Тайшетском, Нижнеудинском и Казачинско-Ленском районах — сильный снег.

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«Снежные заносы и метели типичны для Приангарья в это время года. Их опасность для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. Высота заноса может быть более одного метра, а в горных районах — до 5−6 метров.

Возможно снижение видимости на дорогах до 20−50 метров, а также частичный обрыв воздушных линий электропередачи и связи при налипании снега», — поясняют спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до этого в Приангарье стояли сильные морозы, температура воздуха составляла ниже 40 °C.