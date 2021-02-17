Ульяновск, , 06:30 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновске вынесен приговор 31-летнему мужчине, которого обвиняли в нападении на женщин. Ему назначено 12 лет колонии строгого режима, сообщают следственное управление СКР и прокуратура Ульяновской области.

Правоохранители установили, что ночью 10 июля 2020 года ульяновец во время распития алкогольных напитков он избил 48-летнего мужчину, с которым распивал спиртное. Потерпевший скончался на месте преступления от полученных травм.

Следствием также установлено, что ночью 5 июня 2020 года мужчина возле дома по улице Октябрьской вместе со своей знакомой напал на двух девушек, побив их и отобрав сумки.

В следственном управлении отмечают, что фигурант уголовного имеет судимость за причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное проникновение в дом. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»), ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чердаклинском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства: жертву застрелили из охотничьего ружья. В ходе допросов предварительно установлено, что обвиняемый несколько дней назад поссорился с потерпевшим, так как тот плохо отзывался о его родственниках.

Подробнее: Жителя Ульяновской области застрелили после ссоры