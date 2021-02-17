Абуджа, , 06:24 — REGNUM Семеро детей получили ранения при взрыве боеприпаса в штате Кадуна на севере Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей местных властей.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Унгван Мангворо. По предварительной версии, дети играли на улице и нашли некий объект на одной из ферм. Они забрали его домой и начали играть, после этого произошел взрыв.

«Он самопроизвольно сдетонировал, когда дети играли с ним возле дома», — заявил источник.

Отмечается, что семерых пострадавших доставили в местную больницу. Полиция приступила к расследованию инцидента, а также призвала местных жителей проявлять бдительность.