Иркутск, , 06:05 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1805 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 17 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 53 267 человек (+249 за последние сутки). Госпитализированы 1788 пациентов (-38 за последние сутки).

Выздоровели 49 019 пациентов (+408 за последние сутки). Ещё 220 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за последние сутки).

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