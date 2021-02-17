Ульяновск, , 06:03 — REGNUM В Ульяновске машина скорой помощи попала в ДТП, в результате пострадали трое сотрудников «скорой». Об этом сообщает министерство здравоохранения Ульяновской области.

Авария произошла 16 февраля на проспекте Созидателей. По информации ведомства, «карета» скорой помощи, которая ехала со включенными маячками и звуковой сиреной, перевернулась после столкновения с легковым автомобилем.

В момент происшествия в салоне находились два медицинских работника и пациент. В результате ДТП ранения получили три человека: в тяжёлом состоянии госпитализирован водитель скорой, один из фельдшеров доставлен в больницу, другой — в травмпункт, их состояние оценивается соответственно как средней степени тяжести и удовлетворительное.

В ведомстве уточняют, что пациент не пострадал, его тут же эвакуировала другая медицинская бригада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновца осудили за нападение на фельдшера бригады скорой медицинской помощи, которое произошло 12 ноября 2020 года. Следствием установлено, что фельдшер подвергся нападению со стороны сожителя беременной пациентки, нанеся потерпевшему более 25 ударов.

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