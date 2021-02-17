Ульяновск, , 05:37 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства: жертву застрелили из охотничьего ружья. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний житель посёлка Чердаклы. Следствие полагает, что вечером 10 февраля 2021 года в одной из квартир мужчина выстрелил из обреза охотничьего ружья в 53-летнего знакомого, для которого ранение оказалось смертельным.

В ходе допросов предварительно установлено, что обвиняемый несколько дней назад поссорился с потерпевшим. Как удалось предварительно выяснить правоохранителям, потерпевший негативно высказывался о его близких родственниках.

«Вспомнив ссору, злоумышленник приехал в квартиру к потерпевшему и выстрелил в грудь с близкого расстояния», — говорится в сообщении.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый арестован. Расследование продолжается, проводятся необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кузоватовском районе Ульяновской области застрелили 37-летнего мужчину. По данным правоохранителей, преступление было совершено вечером 30 января 2021. По версии правоохранителей, 42-летняя женщина во время распития спиртных напитков выстрелила из ружья в голову своего знакомого.

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