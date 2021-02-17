Ульяновск, 17 февраля 2021, 05:37 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства: жертву застрелили из охотничьего ружья. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.
Фигурантом уголовного дела стал 33-летний житель посёлка Чердаклы. Следствие полагает, что вечером 10 февраля 2021 года в одной из квартир мужчина выстрелил из обреза охотничьего ружья в 53-летнего знакомого, для которого ранение оказалось смертельным.
В ходе допросов предварительно установлено, что обвиняемый несколько дней назад поссорился с потерпевшим. Как удалось предварительно выяснить правоохранителям, потерпевший негативно высказывался о его близких родственниках.
Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый арестован. Расследование продолжается, проводятся необходимые экспертизы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кузоватовском районе Ульяновской области застрелили 37-летнего мужчину. По данным правоохранителей, преступление было совершено вечером 30 января 2021. По версии правоохранителей, 42-летняя женщина во время распития спиртных напитков выстрелила из ружья в голову своего знакомого.
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