Южно-Сахалинск, , 05:09 — REGNUM На Сахалине в Холмске сильной морской волной затопило набережную города и площадь Мира. Под водой с шугой оказались автомобили.

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Видео ролик с места происшествия разместили в телеграм-канале «ЧП Сахалин». На нём видно, как морской водой затопило набережную. Под воду ушли припаркованные там легковой автомобиль и «Газель».

Очевидцы сообщили, что морской волной снесло лавочки, пишет ИА «Сахалин и Курилы».

Как сообщало ИА REGNUM, непогода бушует в островном регионе с ночи 16 февраля. На Сахалине вторые сутки идёт сильный снег, бушует ураганный ветер. В метель потерялся грейдер с водителем, которого направили на очистку дороги от снега. На Курилах сильным ветром сдуло кровлю со здания школы. В Александровск-Сахалине ветер повалил бензоколонку. На утро 17 февраля в островном регионе были закрыты дороги в девяти направлениях.