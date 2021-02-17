Нижневартовск, Югра, , 04:28 — REGNUM Начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу Дамир Сатретдинов назначил служебную проверку по факту проведения в нижневартовской школе № 42 «Урока мужества» с элементами обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По её результатам будет дана оценка должностным лицам, организовавшим данное мероприятие», — отмечают в УМВД России по ХМАО.

Напомним, 15 февраля на «Уроке мужества» в школе №42 Нижневартовска полицейские разыграли со школьниками сцену «массовых беспорядков». В ролике местной телекомпании «Мегаполис» была запечатлена «игра в протест»: полицейские со щитами сперва отбиваются от подростков с мячами, затем правоохранители выхватывают «провокатора» со стороны школьников и ведут к щитам. Видео вызвало возмущение в интернете. По факту проводится служебная проверка и со стороны городского департамента образования.

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