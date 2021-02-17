Новосибирск, , 04:22 — REGNUM В Новосибирске после наезда водителя на женщину с коляской организована прокурорская проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

«Прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетнего, а также взяла на контроль результаты процессуальной проверки органов предварительного расследования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в одном из дворов Кировского района Новосибирска водитель Toyota наехал на женщину с коляской из-за замечания о парковке в неположенном месте. Женщина упала на дорогу вместе с коляской, в которой находился ребёнок, и получила травму.

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