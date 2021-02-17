Иркутск, , 03:35 — REGNUM Пассажирский автобус, грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Иркутской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

«Столкновение грузового автомобиля, рейсового автобуса и иномарки Toyota Ipsum произошло около 04:00 (23:00 мск) на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулуном и Братском в районе населенного поселка Кузнецовка», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии погиб водитель автобуса, а также три человека, которые находились в салоне легковушки. Всего в автобусе были 25 пассажиров, их пересадили на другой транспорт и направили в Братск. При этом в МВД не исключили, что некоторые из них могли получить травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Волгограде столкнулся пассажирский автобус и машрутка. В результате ДТП пострадали шесть человек.