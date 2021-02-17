Южно-Сахалинск, , 03:20 — REGNUM На Сахалине утром 17 февраля из-за сильных снежных заносов было принято решение закрыть ещё один участок дороги. Не доступны для движения всех видов транспорта в островном регионе уже девять дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Из-за непогоды, сильного снега и плохой видимости закрыты для движения дороги: «Южно-Сахалинск — Поречье», «Поречье — Поронайск», «Смирных — Ноглики», «Ноглики — Оха», «Лиственичное — Охотское — Мальково», «Томари — Краснополье», «Арсентьевка — Ильинское», «Тымовское — Александровск-Сахалинский». Утром 17 февраля этот список пополнила дорога «Чехов — Томари».

На утих дорогах выставлены посты ГИБДД, развернуты пункты обогрева.

Вечером 16 февраля было организовано движение автомобильных колон на дороге между Долинском и Южно-Сахалинском. В сторону островной столицы КАМАЗ МЧС сопроводил 33 автомобиля, в обратную сторону — 41.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Смирныховском районе пропал грейдер с водителем, которого отправили не очистку дороги от снега. Предположительно техника с мужчиной пропали между Первомайском и месторождением Окружным. Он выехал на расчистку дороги ещё в пять утра 16 февраля и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, пишет ИА Sakh.com.