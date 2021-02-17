Южно-Сахалинск, , 03:08 — REGNUM На Сахалине из-за бушующего снежного циклона по состоянию на утро 17 февраля без электроснабжения остаются более 7,5 тыс. человек, сообщило в своём телеграм-канале областное правительство.

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Обесточены от электроснабжения полностью 13 населённых пунктов и девять частично. Всего без света остались 7637 человек. Частично электричества нет в Южно-Сахалинске, Макарове, Поронайске, Тымовском и Томари.

Как сообщало ИА REGNUM на Сахалине в Смирныховском районе пропал грейдер с водителем, которого отправили не очистку дороги от снега. Предположительно техника с мужчиной пропали между Первомайском и месторождением Окружным. Он выехал на расчистку дороги ещё в пять утра 16 февраля и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, пишет ИА Sakh.com.