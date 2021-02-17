Хайкоу, Китай, 17 февраля 2021, 02:01 — REGNUM Трое человек погибли, еще двое пропали без вести в результате крушения лодки в провинции Хайнань на юге Китая, сообщает 16 февраля агентство Синьхуа.
В двенадцатиместной лодке на момент трагедии, которая произошла в водохранилище поселка Маогань Баотин-Ли-Мяоского автономного уезда провинции Хайнань находилось 17 человек.
Семерых человек удалось спасти при помощи прибывших на место происшествия лодок. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.
Провинциальный комитет безопасности на рабочих местах провел видеоконференцию, объявив, что все соответствующие департаменты обязаны расследовать основные риски и скрытые опасности, также проводить работу по обеспечению безопасности на воде.