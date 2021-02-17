Шугар-Ленд, , 01:49 — REGNUM Пожар в жилом доме на юго-западе американского штата Техас привел к гибели четырех человек, в том числе и троих детей, который разожгли камин, пытаясь согреться из-за аномальных холодов в регионе. Об этом 16 февраля сообщает издание Houston Chronicle.

При инциденте, который произошел в городе Шугар-Ленд, погибли бабушка и трое ее внуков. Мать детей выжила, но пострадала в ходе пожара. По информации представителя пожарной службы, семья решила воспользоваться камином из-за сбоев с энергоснабжением в районе. Начато расследование причин случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 25 человек погибли из-за переохлаждения на фоне аномальных морозов в Техасе, начавшихся 11 февраля.

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