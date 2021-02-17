Парма, Италия, , 00:25 — REGNUM 46-летний итальянский экс-футболист Луиджи Сартор арестован в Парме за выращивание марихуаны, передают местные СМИ во вторник, 16 февраля.

Правоохранители сообщили, что в доме обвиняемого было найдено 105 растений высотой от метра до двух. Этот объем позволял «произвести» около двух килограмм «конечного продукта». Также было изъято оборудование и техника, используемая для выращивания марихуаны.

В 1990-х — 2000-х годах Сартор выступал за «Ювентус», «Интер», «Парму» и «Рому».