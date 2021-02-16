Рим, , 22:51 — REGNUM Аэропорт Катании остановил свою работу из-за начавшегося извержения вулкана Этна на итальянском острове Сицилия, сообщает 16 февраля агентство АНСА.

Выброшенные из жерла вулкана облака пепла и дыма достигли высоты более километра.

СМИ и пользователи соцсетей массово публикуют красочные фото и видео с извергающимся вулканом.

Итальянские вулканологи считают, что извержение не несет опасности для окрестных городов и населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Этна на побережье Сицилии остается действующим и извергается достаточно часто.

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