Луганск, , 19:09 — REGNUM Как диверсию расценивают в Министерстве государственной безопасности ЛНР произошедший накануне, 15 февраля, подрыв газопровода у села Глафировка (Лутугинский район, ЛНР), сообщает пресс-служба ведомства.

«Факт подрыва газопровода согласно пункту «б» ч. 2 ст. 342 УК ЛНР квалифицирован как «Диверсия», — говорится в сообщении. — Возбуждено уголовное дело».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 15 февраля у села Глафировка произошёл взрыв газопровода. Без газа остались порядка 13 тысяч абонентов ЛНР. Также газоснабжения лишились школы, больницы и котельные.

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