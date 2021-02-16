Ярославль, 16 февраля 2021, 18:10 — REGNUM В Ярославле утром 16 февраля произошла авария на теплосетях, в результате которой без отопления остались шесть многоэтажных жилых домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Авария произошла рано утром, в 7.50 было отключено отопление в домах на проспекте Фрунзе 51, 49к2, 53, 51к3, 51к2, а также на улице Ильинской, 30. Причиной стал износ теплосети, которые обслуживает теплоснабжающая организация АДС.
К устранению последствий аварии активно подключился «Управдом Фрунзенского района».
Аварию устранили быстро, в связи с этим жалоб жителей на холод в домах в мэрии города не зафиксировали. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 февраля кризис из-за аварий на теплосетях наблюдается в соседнем Ростове Великом. В Ярославле благодаря оперативным действиям коммунальщиков удалось избежать повторения ростовского сценария.
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