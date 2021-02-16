Ярославль, , 18:10 — REGNUM В Ярославле утром 16 февраля произошла авария на теплосетях, в результате которой без отопления остались шесть многоэтажных жилых домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Авария произошла рано утром, в 7.50 было отключено отопление в домах на проспекте Фрунзе 51, 49к2, 53, 51к3, 51к2, а также на улице Ильинской, 30. Причиной стал износ теплосети, которые обслуживает теплоснабжающая организация АДС.

«Вода из домов по нашему оказанию была слита, чтобы не заморозить систему отопления. Место прорыва было найдено и заварено, около трёх часов дня начали возвращать тепло в жилые дома», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ООО «АДС».

К устранению последствий аварии активно подключился «Управдом Фрунзенского района».

«В 15.40 начали заполнять систему теплоснабжения внутри домов. Наши специалисты работают на внутридомовых сетях, устраняют воздушные пробки. Все работают, чтобы максимально быстро вернуть тепло во все квартиры», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный инженер Управдома Фрунзенского района Ярославля Александр Щемелев.

Аварию устранили быстро, в связи с этим жалоб жителей на холод в домах в мэрии города не зафиксировали. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 февраля кризис из-за аварий на теплосетях наблюдается в соседнем Ростове Великом. В Ярославле благодаря оперативным действиям коммунальщиков удалось избежать повторения ростовского сценария.

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