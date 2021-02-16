Волгоград, , 18:10 — REGNUM Три человека пострадали 16 февраля во время пожара на Качинском рынке в Волгограде. Их доставили в больницу №25.

По данным комитета здравоохранения региона, у пострадавших диагностировано лёгкое отравление угарным газом. После обследования, они, скорее всего, продолжат лечение амбулаторно. Известно, что все пострадавшие — гражданские лица, уточняет сетевое издание «В1.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе тушения пожара обнаружено тело женщины, личность которой устанавливается.

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