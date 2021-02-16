Орел, , 17:56 — REGNUM Три уголовных дела о преступлениях в сфере капитального ремонта жилья, возбужденных по материалам проверки прокуратуры, расследуются в Орловской области. Об этом говорилось на межведомственном совещании под председательством прокурора области, сообщила ИА REGNUM 16 февраля старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова.

Как отмечалось, при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов прокурорами выявляются многочисленные нарушения. Самые частые нарушения — это затягивание сроков ремонтных работ, некачественное проведение ремонта, а также отсутствие контроля. В 2020 году по фактам нарушений при проведении капремонта прокурорами внесено более 80 актов реагирования.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин потребовал от уполномоченных органов принять меры к обеспечению законности в сфере реализации действующей областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о халатности при исполнении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В 2020 году чиновники затянули с организацией аукционов, в результате работы по капремонту вовремя не были завершены в 43 жилых домах.

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