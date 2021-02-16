Скопинский район, Рязанская область, , 17:48 — REGNUM В служебном подлоге подозревается заведующая одним из детских садов в Скопинском районе Рязанской области. Женщина фиктивно трудоустроила в дошкольное учреждение двух своих знакомых, чью зарплату распределяла между реальными работниками, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Заведующая с 2010 по 2020 годы издала приказы о приёме на работу двух своих знакомых. В разное время они на бумаге занимали должности прачки, младшего воспитателя, помощника воспитателя, коридорной уборщицы, сторожа и оператора стиральных машин. Зарплата новых «сотрудников», а это более 1,7 млн рублей, передавалась реальным работникам, фактически выполнявшим эти обязанности. При этом фиктивным лицам был необоснованно начислен пенсионный стаж и уплачены все страховые взносы.

В отношении заведующей возбуждено два уголовных дела о служебном подлоге.