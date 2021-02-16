Рен, Франция, , 18:06 — REGNUM Во Франции арестовали членов преступной группировки, занимавшейся разбоем и незаконной торговлей и включавшей в себя выходцев из России, Грузии и других стран пост-советского пространства. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает прокуратура города Рен в своем коммюнике.

Уточняется, что были арестованы 13 мужчин и две женщины, среди которых — пять русских, семь грузин, один армянин, один азербайджанец и один француз, в возрасте от 31 до 70 лет.

В ходе обыска в жилищах арестованных были обнаружены украденные одежда, алкоголь, парфюм, около 280 блоков сигарет, ключи от автомобиля Peugeot, использовавшиеся для угона машин и другие приспособления для осуществления краж.

Как сообщили в прокуратуре города Рен, преступная «русскоговорящая» группировка была образована уже в 1920-х годах в среде тюремных заключенных из России. Во главе «клана» стоял «вор», которому все члены организации отдавали часть награбленного. Имя нынешнего «вора» в прокуратуре не уточнили.