Красноярск, , 17:41 — REGNUM В результате железнодорожной аварии в Курагинском районе Красноярского края сошли с рельсов 26 товарных вагонов с углем, сообщает 16 декабря Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Авария произошла в 13:45 мск на перегоне Стофато-Джебь Красноярской железной дороги в Курагинском районе Красноярского края

В результате аварии никто из людей не пострадал.

По факту произошедшего прокуратурой начата проверка исполнения законодательных норм о безопасности движения железнодорожного транспорта.

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