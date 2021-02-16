Красноярск, 16 февраля 2021, 17:41 — REGNUM В результате железнодорожной аварии в Курагинском районе Красноярского края сошли с рельсов 26 товарных вагонов с углем, сообщает 16 декабря Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Авария произошла в 13:45 мск на перегоне Стофато-Джебь Красноярской железной дороги в Курагинском районе Красноярского края
В результате аварии никто из людей не пострадал.
По факту произошедшего прокуратурой начата проверка исполнения законодательных норм о безопасности движения железнодорожного транспорта.
Читайте ранее в этом сюжете: На Урале под колёсами грузового поезда погибла девушка