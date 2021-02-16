Волгоград, , 17:23 — REGNUM Тело женщины обнаружено в ходе тушения пожара на Качинском в Волгограде. Организована доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Погибшую обнаружили в одном из торговых павильонов. Личность женщины устанавливается. Следователи выясняют все обстоятельства пожара, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Рынок на улице Качинцев загорелся около 14:00. Экипажи ДПС перекрыли движение на месте происшествия от улицы Московской до проспекта Жукова. На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось почти 1,5 часа.

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