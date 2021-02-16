Назаровский р-н, , 17:06 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту истязания матерью полуторагодовалого ребёнка-инвалида. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетнего») возбуждено в отношении 28-летней жительницы посёлка Бор Назаровского района.

По предварительным данным следствия, женщина неоднократно избивала и морила голодом своего полуторагодовалого ребёнка-инвалида. Соседи утверждают, что женщина и её сожитель злоупотребляют спиртным, ведут асоциальный образ жизни, о чём неоднократно сообщалось сотрудникам полиции.

Решается вопрос о задержании жительницы Красноярского края. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц системы профилактики. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в истязании 12-летней падчерицы.

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