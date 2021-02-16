Выгоничский район, , 17:06 — REGNUM 60-летний мужчина пропал накануне вечером в Выгоничском районе Брянской области. На его поиски в лес на снегоходах отправились спасатели, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Двое мужчин поздним вечером 15 февраля решили пройти через лес из посёлка Выгоничи в деревню Залядку. Расстояние между населёнными пунктами составляет 10 километров, один из мужчин благополучно дошёл до дома, второй отстал в пути и заблудился. Температура воздуха ночью понизилась до 21 градуса мороза, найти пропавшего сразу не получилось. Ранним утром сотрудники специализированной пожарно-спасательной части на снегоходах выдвинулись в лес. Спустя несколько часов мужчину обнаружили.

Спасатели укутали мужчину тёплой одеждой, доставили в посёлок и передали бригаде медиков.