Афины , , 17:47 — REGNUM Оператор греческих железных дорог TRAINOSE сообщил 16 февраля о многочисленных проблемах на железнодорожных линиях из-за сильного снегопада, включая аварии с падением деревьев и сход с рельсов.

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Так, большое дерево рядом с железнодорожной линией между Сфендали и Афиднесом упало на проходящий поезд, ветви пробили окна и разбросали битое стекло по вагону.

«К счастью, в тот момент в поезде не было пассажиров, иначе мы бы оплакивали погибших. Таково состояние железных дорог страны», — сказал источник в TRAINOSE Афинско-Македонскому информационному агентству.

В Ахарнесе сошел с рельсов вагон, никто не пострадал, но инцидент создал проблемы для транспортной сети, и обслуживание на линии Афины-Салоники пришлось прервать на несколько часов.

Есть также сложности с электроснабжением поездов в регионы Коринф и Халкида в связи с отключением электроэнергии в различных районах, вплоть до отмены перевозок. Трудности возникли и со стрелочными переводами.