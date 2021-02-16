Нижневартовск, Югра, , 16:35 — REGNUM Сотрудники Росгвардии по Югре не присутствовали на «Уроке мужества» в школе № 42 города Нижневартовска, где демонстрировались действия силовиков во время массовых беспорядков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

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Напомним, в Югре широко обсуждается урок, который прошёл в в школе № 42 Нижневартовска, запись которого предоставила на суд горожанам местная телекомпания «Мегаполис». На видео полицейские со щитами сперва отбиваются от школьников с мячами, затем правоохранители выхватывают «провокатора» со стороны школьников и ведут к щитам. Показательные выступления вызвали дискуссию среди интернет-сообщества: стоит ли нарочито проводить со школьниками подобные «игры в протест».

Официальный ответ горадминистрации Нижневартовска выглядит следующим образом: «По информации Инны Святченко, директора департамента образования администрации г. Нижневартовска по факту образовательного мероприятии в школе № 42, которое состоялось 15 февраля 2021 года с участием сотрудников УМВД и Росгвардии, проводится внутренняя проверка — соответствует ли данное мероприятие закону об образовании. В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц».

Представитель управления Росгвардии по ХМАО Сергей Дюльдин уточнил, что «сотрудники ведомства, в том числе и из подразделений ОМОН, к данному мероприятию отношения не имеют».