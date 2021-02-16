Ростов-на-Дону, 16 февраля 2021, 16:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону по подозрению в злоупотреблении полномочиями задержан генеральный директор компании ООО «Агентство развития платежных систем» (оператор системы безналичной оплаты проезда).
Как полагают следователи, руководитель компании регулярно присваивал денежные средства, поступавшие от пассажиров общественного транспорта через платёжные терминалы. По некоторым оценкам, ущерб превысил 3,5 млн рублей, пишет «Интерфакс-Юг».
В рамках расследования уголовного дела устанавливаются другие участники преступления.