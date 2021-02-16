Владимир, , 16:22 — REGNUM С 15 часов 16 февраля на 312 км автодороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа (Владимирская область, д. Комлево) закрыто движение для всех видов автотранспорта. Как сообщает Росавтодор, причина временного закрытия трассы — столкновение двух грузовых автомобилей.

По данным ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, ДТП произошло ориентировочно в 15:15 на 312-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Вязниковском районе. По предварительной информации, грузовой автомобиль не справился с управлением и совершил попутное столкновение с КДМ дорожных служб. Пострадавших нет.

Временно перекрыто движение по трассе в сторону Москвы.

Возможный маршрут объезда: поворот на Муром на 324-м км М-7, далее по дороге 17К-2 через Чулково и Татарово, далее по дороге 17Н-1 через Сергиевы-Горки и выходом на М-7 на 298-м км в Вязниках.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются. Дорожные службы ликвидируют последствия аварии.