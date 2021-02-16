Апшеронский район, Краснодарский край, , 16:19 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Апшеронского района Краснодарского края в связи со снегопадом с 16 февраля. Об этом сообщается на странице администрации района в Instagram.

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»Все коммунальные, дорожные службы и службы экстренного реагирования приведены в режим повышенной готовности и работают в круглосуточном режиме», — уточнили в администрации.

Создан оперативный штаб, куда в оперативном порядке поступает информация о состоянии дорог на территории населенных пунктов района.

«В кратчайшие сроки будут приниматься все возможные меры по предупреждению и ликвидации возможных заторов. Однако при таком объеме снежного покрова приоритет отдается жизнеобеспечивающим дорогам», — говорится в сообщении администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 февраля на Краснодарский край обрушились сильные снегопады. Экстренное предупреждение о непогоде действует также и 16−17 февраля, при этом в ближайшие дни синоптики прогнозируют ещё и аномальные для региона морозы — до — 17 градусов. На федеральных трассах разворачиваются пункты обогрева. В регионе готовятся и к возможным авариям на электросетях.

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