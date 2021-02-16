Владикавказ, , 16:19 — REGNUM Возле таможенного пункта пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии из-за сложных погодных условий в пункте обогрева находятся около 500 водителей грузовых автомашин, сообщает 16 февраля пресс-служба МЧС России.

Водители нескольких сотен грузовых фур ожидают открытия Военно-Грузинской дороги.

«Для водителей силами главного управления МЧС по Республике Северная Осетия-Алания развернут пункт обогрева, где они могут не только погреться, выпить чай, но и зарядить мобильные устройства», — указано в сообщении.

Движение автотранспорта остановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии и невозможности обеспечения безопасного проезда.

«В связи со снегопадом, угрозой схода снежных лавин и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией филиала противолавинной службы запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях до особого распоряжения», — подчеркивает МЧС России.

На участке Владикавказ — Верхний Ларс работают три гостиницы на 80 койко-мест, две АЗС, а также шесть стационарных пунктов питания на 120 человек. В районе пункта пропуска работают сотрудники ГИБДД и психологи МЧС.

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