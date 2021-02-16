Бхопал, , 16:07 — REGNUM Шесть человек спаслись и 40 погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса у села Патна (провинция Мадхья-Прадеш, Индия), сообщает 16 февраля Anadolu.

Автобус, в котором ехали 46 человек, сорвался с моста и полетел в канал. По факту ДТП ведётся расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 февраля, 16 жителей индийского штата Махараштра погибли из-за опрокидывания грузовика.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрокинувшийся грузовик убил 16 человек в Индии