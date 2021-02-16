Волгоград, , 16:11 — REGNUM Открытое горение ликвидировано на Качинском рынке в Дзержинском районе Волгограда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. Пожарные приступили к разборке конструкций и проливке территории.

Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. О возгорании стало известно около 14:00, локализация объявлена в 14:39, открытое горение ликвидировано в 15:15.

Для установления причины возгорания на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.