Сеул, , 15:56 — REGNUM Южнокорейская разведка предотвратила атаки хакеров из Северной Кореи на фармацевтические компании. Об этом сообщает 16 февраля агентство Yonhap, ссылаясь на заявления депутатов.

Так, депутат от партии Гражданская сила Ха Гён Тхэ и секретарь парламентского комитета по делам разведки рассказал об инциденте после того, как выслушал доклад Национального агентства разведки (NIS). В среднем, отметил он, хакерских атак каждый день стало на 32% больше, чем в минувшем году.

Злоумышленники атакуют сети местных администраций, пытаются завладеть передовыми технологиями, рассылают вирусные письма ключевым служащим, а также шантажируют компании в Южной Корее с помощью вирусов-вымогателей.

В основном это северокорейские хакеры, хотя атаки есть из России и КНР, добавил депутат правящей Объединенной демократической партии Южной Кореи и секретарь парламентского комитета по делам разведки Ким Бён Ги.

По данным NIS, атаку на фармкомпании хакеры предприняли, чтобы получить информацию об антикоронавирусной вакцине компании Pfizer и о лечении COVID-19. Сообщение об этом появилось только на англоязычном сайте Yonhap и без подробностей.

В ноябре 2020 года NIS уже сообщало об атаках хакеров из КНДР на тех, кто разрабатывает вакцины в Южной Корее. Разведке удалось отразить атаки, потому никакого ущерба не было.