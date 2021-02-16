Волгоград, , 15:39 — REGNUM Сотрудники противопожарной службы локализовали возгорание рынке в Волгограде. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.

«В результате слаженных действий пожарных в 14:39 (совпадет с мск) удалось локализовать пожар на площади около 2000 кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что сообщение о пожаре на расположенном по улице Качинцев в Дзержинском районе города Волгограда рынке поступило около 14:00 мск.

При этом уточняется, что было эвакуировано порядка 150 человек, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что от в работах по ликвидации возгорания в торговых павильонах в Дзержинском районе Волгограда задействовано 76 человек и 20 единиц техники.

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