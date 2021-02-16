Саратов, , 15:23 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки 16 человек стали жертвами мошенников. Доверчивые саратовцы лишись в сумме порядка 1,7 млн рублей, сообщает 16 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Одной из пострадавших стала жительница города Балаково. На номер потерпевшей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. В дальнейшем он предложил женщине обезопасить сбережения. Поверив звонившему, женщина перевела на указанный мошенником счет 515 тыс. рублей. Через некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители проводят проверку.

Данный способ обмана является наиболее популярной схемой мошенничества, поэтому жителей просят не сообщать свои персональные данные, сотрудники банков никогда не спрашивают пароли от карт и коды из смс-сообщений, предостерегает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России злоумышленники стали чаще вынуждать своих жертв перевести им деньги на счёт в другом банке, это серьёзный вызов со стороны мошенников. Преступники пытаются вынудить свою жертву прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через банкомат другого банка.

Читайте также: В ЦБ России рассказали о серьёзном вызове со стороны мошенников