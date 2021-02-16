Красноярск, , 15:01 — REGNUM В Красноярске ученики одиннадцатого класса одной из школ заявили о том, что учитель ОБЖ оскорбил их за отказ маршировать после уроков. Также, по словам школьников, педагог угрожал, что они останутся неаттестованными.

Ученики рассказали, что перед 23 февраля их обязали оставаться после уроков маршировать. Некоторые отказались, так как готовятся к экзаменам и в это время ходят к репетиторам, передаёт ТВК.

Один из школьников сообщил, что в ответ на отказ от данного мероприятия завуч «начала намекать» на то, что они не мужчины, а затем выгнала их из класса.

О последствиях отказа от строевой подготовки высказался и учитель ОБЖ. Мужчина заявил, что это — «желание идти против системы», сравнил юношей с «капризными девочками» и так далее. Также, по словам школьников, учитель угрожал, что они будут сдавать нормативы дольше всех — три недели вместо трёх дней.

В школе сообщили о проверке по факту случившегося. По данным управления образования, учитель временно отстранён от уроков. Ранее жалоб на него не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане директор школы, которого обвиняют в хищении продуктов питания из школьной столовой, написал заявление об уходе с должности.

Читайте также: В Дагестане директор школы увольняется после скандала с кражей еды