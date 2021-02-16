Котлас, Архангельская область, , 14:59 — REGNUM Архангельские следователи выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого едва не погиб ребенок.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, утром 13 февраля 6-летний мальчик выпал с балкона, расположенного на 4 этаже. Ребенок получил серьезные травмы и был доставлен бортом санавиации в Архангельск.

«По предварительным данным, 26-летняя мама оставила мальчика дома одного и ушла на работу. Ребенку стало скучно, он вышел на балкон и перегнулся через перила, чтобы происходящее на улице было лучше видно», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве у многоэтажного дома на проспекте Вернадского нашли тела мужчины и его пятилетней дочери.