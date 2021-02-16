Нижний Новгород, , 14:57 — REGNUM Большой карстовый провал возник в нескольких метрах от одного из домов в центре деревни Бабасово, расположенной неподалеку от Нижнего Новгорода, пишут нижегородские СМИ.

Диаметр ямы, образовавшейся ночью 14 февраля в результате провала почвы, превышает десять метров, а ее глубина составляет более пяти метров.

Как отмечают в региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

По словам местных жителей, причины возникновения провала остаются неизвестны — близ появившейся посреди деревни ямы не велось никаких строительных или земляных работ.

Районные власти совместно со специалистами МЧС обследовали провал и решили засыпать его землей. Соседние дома пришлось переключить на резервную линию электропитания.