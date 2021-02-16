Обнинск, Калужская область, , 14:43 — REGNUM Утром 16 февраля в овраге на улице Курчатова города Обнинска прохожий обнаружил тело 30-летней местной жительницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

На основании результатов осмотра места происшествия, тела и личных вещей погибшей, опроса свидетелей, следствие полагает, смерть женщины не носит криминального характера. По предварительным данным, 13 февраля 2021 года женщина ушла из дома и не вернулась. Родственники сообщили об этом в полицию.

Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователь проводит мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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